Afyonkarahisar İçin Alarm! Toz Taşınımı Geliyor

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Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medya hesabından Afyonkarahisar için bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz 'Basra Alçak Basınç Merkezi' etkisi altındadır. Bu basınç merkezi sıcak ve kuru havası ile birlikte doğu ve kuzeydoğulu orta kuvvette esen rüzgarlar ile ilimiz semalarında çöl üzerinden toz taşınımı yapmaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında da "Bu meteorolojik durumun bugün ve yarın da devam etmesi beklenmektedir. Toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA