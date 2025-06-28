Seyir Halindeki Otobüs Alev Alev Yandı, Yolcular Son Anda Kurtarıldı
Isparta-Antalya kara yolunda ilerleyen bir yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede aracı sardı.
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Olay, saat 15.30 sularında Sakızlık mevkisinde meydana geldi. 26 KE 014 plakalı Mercedes marka otobüs, henüz bilinmeyen bir sebeple motor kısmından alev almaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracı hemen emniyet şeridine çekerek yolcuları güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.
Kısa sürede büyüyen yangın otobüsün büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı ancak otobüsün yarısı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA