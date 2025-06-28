Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Gün Sayıyorlar

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 664’üncü kez düzenlenecek.

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Gün Sayıyorlar
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bu yıl 664’üncüsü düzenlenecek.

Asırlardır gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl pehlivanlar, 4-6 Temmuz tarihlerinde kol bağlayacak.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek "ata sporu yağlı güreşin olimpiyatı" olarak adlandırılan organizasyonda, 40 başpehlivan çayıra çıkacak.

Kaynak: AA

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Edirne
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