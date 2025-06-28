Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Gün Sayıyorlar
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 664’üncü kez düzenlenecek.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bu yıl 664’üncüsü düzenlenecek.
Asırlardır gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl pehlivanlar, 4-6 Temmuz tarihlerinde kol bağlayacak.
Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek "ata sporu yağlı güreşin olimpiyatı" olarak adlandırılan organizasyonda, 40 başpehlivan çayıra çıkacak.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: