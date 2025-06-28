Konya'da Hatalı Dönüş Kazası... 3 Kişi Yaralandı

Konya'da dönüş yasağı olan yerden hatalı dönüş yapan otomobilin hafif ticari araçla çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Konya'da Hatalı Dönüş Kazası... 3 Kişi Yaralandı
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Konya'da saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi Emniyet Kavşağı'nda bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S. isimli sürücü idaresindeki 42 AZY 413 plakalı otomobil dönüş yasağı olan yerden hatalı dönüş yaptığı esnada kendi istikametinde seyir halinde N.Y. yönetimindeki 42 AFY 989 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle N.Y., S. isimli sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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