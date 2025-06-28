Gazeteci İrfan Değirmenci Gözaltına Alındı

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Gazeteci ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi Üyesi İrfan Değirmenci, İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada gözaltına alındı.

Etkinlik alanına polis müdahalesi gerçekleşirken, yaklaşık 30 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, polisin etkinliğe "hukuksuzca" abluka uyguladığı belirtilerek, "Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz. Yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi