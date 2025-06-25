Ulaşımda 62-64 Yaş Kararı: 1 Temmuz'da Yürürlüğe Girecek
Ankara’da 62-64 yaş arası vatandaşlara toplu taşımada yeni ayrıcalık tanındı. 1 Temmuz’dan itibaren artık sadece otobüsler değil, metro ve raylı sistemler de belirli saatlerde ücretsiz olacak. Uygulama, sabah yoğunluğu dışında kalan saatlerde geçerli olacak. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara’da yaşayan 62-64 yaş arası vatandaşlar için toplu taşımada önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Daha önce yalnızca EGO otobüslerinden ücretsiz faydalanabilen bu yaş grubundaki vatandaşlar, 1 Temmuz 2025 itibarıyla artık raylı sistemlerden de belirli saatlerde ücretsiz yararlanabilecek.
1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile 62-64 yaş aralığındaki vatandaşlara sunulan ücretsiz ulaşım hakkı genişletiliyor. Yeni uygulamayla birlikte otobüslerin yanı sıra metro, Ankaray ve diğer raylı ulaşım araçlarında da ücretsiz seyahat mümkün olacak.
ÜCRETSİZ ULAŞIM SAATLERİ BELİRLENDİ
Uygulamanın yoğun saatlerdeki trafiği etkilememesi adına belirli saat aralıklarında geçerli olacağı açıklandı. Buna göre, vatandaşlar her gün 10.00–16.00 ve 19.00–24.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.
Halihazırda Ankara’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, günün her saatinde tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabiliyor. Yeni düzenleme ile 62-64 yaş grubundaki bireyler de belirli saat dilimlerinde bu haktan faydalanarak kent içi ulaşımda daha rahat hareket edebilecek.