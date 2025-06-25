Ulaşımda 62-64 Yaş Kararı: 1 Temmuz'da Yürürlüğe Girecek

ÜCRETSİZ ULAŞIM SAATLERİ BELİRLENDİ

Uygulamanın yoğun saatlerdeki trafiği etkilememesi adına belirli saat aralıklarında geçerli olacağı açıklandı. Buna göre, vatandaşlar her gün 10.00–16.00 ve 19.00–24.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

Halihazırda Ankara’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, günün her saatinde tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabiliyor. Yeni düzenleme ile 62-64 yaş grubundaki bireyler de belirli saat dilimlerinde bu haktan faydalanarak kent içi ulaşımda daha rahat hareket edebilecek.