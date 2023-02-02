İstanbul'da gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal serbest bırakıldı

Modacı Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Barbaros Şansal’ın, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak’ suçundan hakkında arama kararı bulunduğu için gözaltına alındığını açıkladı. Şansal, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca'nın ardından, modacı Barbaros Şansal da bugün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. KKTC'den döndüğü belirtilen Şansal hakkında, pasaport kontrolü sırasında, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak’ suçundan arama kararı bulunduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan Şansal, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"02.02.2023 tarihi 12:50 sıralarında Kıbrıs’tan hava yolu ile İstanbul Havalimanı'na gelen Barbaros Şansal isimli şahsa yönelik yapılan kontrollerde, İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

2017'DE KKTC'DE LİNÇ GİRİŞİMİ

Ünlü modacı Şansal 2017 yılının ocak ayında, KKTC'den döndüğünde havalimanında bir grup tarafından linç edilmek istenmişti. Şansal daha sonra sık sık sözlü saldırıların hedefi olmuştu.

Kaynak: ANKA