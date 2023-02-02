Cumartesi Anneleri'nin davası ertelendi: Gerekçe; 'hakimin izinli' olması

Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemine yönelik polis saldırısında darbedilen ve aralarında kayıp yakınlarının da olduğu 46 kişi hakkında açılan davanın 6’ncı duruşmasının yarın görüşülmesi bekleniyordu.

ERTELENDİ

Hakimin izinli olması nedeniyle Cumartesi Anneleri'nin yarınki duruşmasının ertelendiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Cumartesi Anneler dava için yaptıkları çağrıda, 699 hafta boyunca İstanbul’un Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirdikleri barışçıl buluşmalarının 700’üncü haftasında keyfi bir biçimde “suç” sayılarak yasaklandığını ve ağır polis şiddetiyle gözaltına alındıklarını hatırlatmış, “Uğradığımız işkence ve zalimane muamele için yaptığımız suç duyurularımız sonuçsuz bırakıldı. 700’üncü haftada gözaltına alınan 46 kişi hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten dava açıldı” ifadelerini kullanmıştı.