CHP'de seçim toplantısı: Kurmaylar ve İmamoğlu katıldı, görev dağılımı yapıldı

CHP’de pazartesi günü Kılıçdaroğlu başkanlığında seçim stratejisinin konuşulduğu bir toplantı yapıldı. Toplantıya İmamoğlu ve ekibi de katıldı ve İstanbul’da yerel seçimdeki kampanya modelini anlatıldı. Toplantıdan sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu baş başa görüştü.

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CHP'de seçim toplantısı: Kurmaylar ve İmamoğlu katıldı, görev dağılımı yapıldı

CHP’de pazartesi günü Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında seçim strateji toplantısı gerçekleştirildiği öğrenildi. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da katıldı.

TANITIMIN HEMEN ARDINDAN

Pazartesi günü Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni tanıtım toplantısının ardından CHP Lideri, Genel Merkez’de kurmaylarıyla seçim strateji toplantısında bir araya geldi.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıda İmamoğlu’nun “seçim kampanyası makinesi” adlı, İstanbul’da yerel seçimdeki kampanya modelini anlattığı belirtildi.

Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı, Reform Enstitüsü ve bazı uzmanların çalışmalarına dair raporları sunduğu kaydedildi.

MYK ÜYELERİNE SEÇİM GÖREVİ: İMAMOĞLU’NUN EKİBİ DESTEK VERECEK

3 grup başkanvekili, bazı MYK üyeleri, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı, CHP PM üyesi Gökhan Günaydın ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basından Sorumlu Başdanışmanı Tuncay Özkan’ın da katıldığı toplantıda CHP lideri bazı MYK üyelerine görev verdi.

Seçim sürecinde kampanyanın bu görevlendirmeler çerçevesinde yürüyeceği İmamoğlu’nun ekibinin de çalışmalara destek olacağı belirtildi.

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Bu toplantı bittikten sonra, Ekrem İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu ile 12. katta baş başa bir görüşme gerçekleştirdiği de öğrenildi.

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