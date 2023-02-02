İsviçre Başkonsolosluğu da kapandı

İsviçre Başkonsolosluğu güvenlik sebebiyle kapandı. Başkonsolosluğun güvenlik nedeniyle kapatıldığı belirtildi.

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İsviçre Başkonsolosluğu da kapandı

Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere'nin ardından İsviçre Başkonsolosluğu da kapatıldı.

İsviçre Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik nedeniyle başkonsolosluklarını kapatan ülkelere tepki göstermişti. Soylu konsoloslukların kapatılmasına ilişkin, "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir. Çok net ve açıktır her şey. İstikrarlı bir Türkiye olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla hareket edilmektedir" demişti.

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