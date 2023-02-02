Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Hakkında arama kararı olduğu öğrenilen Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖZALTI SEBEBİ BELLİ OLDU

"Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek" suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu bildiren Metin Uca’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Gazeteci Murat Ağırel, sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımda, Metin Uca ile görüştüğünü belirtti.

Paylaşımında, Uca ile yaptığı görüşmeyi aktaran Ağırel, Uca'nın sergilediği bir oyunda Fatih Sultan Mehmet'in bir sözünü okumasından rahatsız olan bir izleyicinin rahatsız olup şikayetçi olması nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.

Ağırel'in paylaşımı şöyle:

“Metin Uca ile görüştüm. Gözaltı nedeni sergilediği ‘’Bunu mu demek istedim ?‘’ adlı oyununda Stefanos Yerasimos’un ‘’Sultan Sofraları’’ adlı kitabında yer alan Fatih Sultan Mehmet’in söylediği bir sözü okuması ! Oyunu izleyen bir kişi rahatsız olmuş ve şikayet etmiş.”