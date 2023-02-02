CHP'li Sümer: Adana'da öğretmenlerin promosyon paralarına ne oldu?

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Adana’da öğretmenlere promosyon verilmemesi” ile ilgili konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

ADANA’DA BİNLERCE ÖĞRETMEN PROMOSYON BEKLİYOR

CHP’li Orhan Sümer, “Kamu sektöründe çalışan birçok kesime enflasyon oranında yeni maaş promosyon düzenlemesi yapılmış, bu tutarlar hesaplara yatırılmıştır. Enflasyon bazında bakıldığında tutarlar yetersizdir ancak bir nebze de olsa vatandaşın yaralarını kapatmasına yardımcı olmuştur. Ancak Adana’da Öğretmenlere Banka Promosyonu adı altında yatırılan tutarlar verilmemiştir. Bu tutarların İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri hesaplarına aktarıldığı ve başka ihtiyaçlar için kullanıldığı iddiaları kamuoyuna yansımıştır. Bakanlığın öğretmenlerimizi daha fazla mağdur etmeden gereğini yapması gerekiyor” çağrısında bulundu.

KAMU SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ ZAMLI MAAŞLARI ALMADAN ERİDİ

CHP’li Sümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asgari ücretin belirlenmesinde pay sahibi olan güçlü sendikalardan Türk – İş’in raporuna göre ocak ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8.864 liraya yoksulluk sınırı ise 28.875 liraya yükseldi. Yani bir ay önce saray iktidarının “Tarihin En Büyük Zammını Yaptık” diye açıkladığı rakam, ay sonunda açlık sınırının altında kaldı. Özellikle kamu sektöründe çalışanlar Şubat ayında alacakları zamlı maaşlar ellerine geçmeden maaşları erimiş oldu. Milletini yoksulluğa göre göre iten bu iktidar artık yönetme yetisini kaybetmiştir.”

SARAY İKTİDARI ORTA SINIFI YOK ETTİ HERKES FAKİR

Orhan Sümer “Türkiye ekonomisinin en önemli çarkı olan orta sınıftı. Bu orta sınıf yerel ekonomik çarkların dönmesinde etkin rol oynardı. Özellikle memur kesiminin oluşturduğu bu sınıf AKP İktidarının yanlış politikalarıyla yok oldu. Bugün yoksulluk sınırının 30 Bin Türk Lirası olduğu bir bantta kim bu kadar kazanıp yaşantısını devam ettirebilecek. Türkiye’de 30 bin lira aylık geliri olmayan herkesin yoksul olduğu bir dönem ilk defa yaşanıyor. Asgari Ücret açlık sınırının altında, emeklinin hali içler acısı. Bunları dile getirdiğimiz zaman Saray İktidarı görmezden geliyor. Ancak çok az kaldı. Adil bölüşümün olacağı, hakkaniyetin esas alınacağı Türkiye’yi yeniden kuracağız. Bu rant düzeni 4 ay sonra son bulacak” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem