Erdoğan, Bahçeli ile görüştü; seçim süreci ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor. Görüşmede seçim süreci, yasal düzenlemeler gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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Erdoğan, Bahçeli ile görüştü; seçim süreci ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Bahçeli'nin Çayyolu'ndaki evinde gerçekleşen görüşmede seçim süreci, yasal düzenlemeler gibi kritik konuları ele alındı.

NE OLMUŞTU?

Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı TRT yayınında, "Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 5 Ekim, 9 Kasım ve 13 Aralık'ta bir araya gelmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı.

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