İstanbul'da Bir Operasyon Daha: İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak Dahil 3 Kişi Gözaltına Alındı

İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve 3 kişi gözaltına alındı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın yanı sıra CHP Bayrampaşa İlçe yönetiminden Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse gözaltına alındı.

REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

1964 yılında Eski Yugoslavya’nın Sancak bölgesinde doğdu ve 1969 yılında Türkiye’ye göç etti. Şehit Kamil Balkan İlkokulu’nu, Oğuzhan Ortaokulu’nu, Kuleli Askeri Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nı bitirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında Albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik hayatı boyunca Bosna-Hersek’teki savaşta NATO (SFOR) karargahında, Almanya’nın Heidelberg şehrinde bulunan 7’nci American Ordusu (LANDCENT)’nda ve ABD San Antonio şehrinde bulunan Lackland Air Force Base’de yurtdışı görevleri icra etti.

İstanbul Üniversitesi’nde Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Eğitimi, Beykent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında toplam üç yüksek lisans çalışması yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora çalışmasına devam etti. 24.09.2019 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.

Kaynak: DHA

ÇOK OKUNANLAR
