İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçeler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aralık ayının son günlerine yaklaşılırken kış etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı. İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının Türkiye genelinde etkisini artırması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nden peş peşe önemli uyarılar geldi. Özellikle İstanbul’da kar ve dondurucu soğuklara karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor.

SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları birçok bölgede 4 ila 10 derece arasında azalacak. Yağışların yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenirken, bazı illerde kar ve karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların; gün içinde çoğunlukla yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren ise İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetlenebileceği ifade ediliyor.

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji’nin uyardığı iller arasında İstanbul da bulunuyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte megakentte ilk kar tanelerinin düşmesi bekleniyor. Hafta sonunda İstanbul’da sıcaklığın 1 dereceye kadar gerileyeceği, Ankara, Bursa ve Balıkesir’de ise eksi değerlere düşeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliği, 26 Aralık Cuma gününden itibaren kent genelinde sıcaklıkların belirgin şekilde azalacağını ve mevsim normallerinin altına ineceğini duyurdu.

Cuma ve cumartesi günleri yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı, kentin kuzeyi ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebileceği açıklandı. Valilik ayrıca gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

SOĞUKLAR 6–8 GÜN ETKİLİ OLACAK

Afet Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, İstanbul’u etkisi altına alacak soğuk hava dalgasının 6 ila 8 gün sürebileceği belirtildi. Rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşarak saatte 30–60 kilometre hızla eseceği ve aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı kaydedildi.

KAR BEKLENEN İLÇELER BELLİ OLDU

Açıklamalara göre yağışların kent genelinde yağmur şeklinde görülmesi beklenirken, bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve hafif kar ihtimali öne çıkıyor.

Avrupa Yakası’nda Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer; Anadolu Yakası’nda ise Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla gibi yüksek kesimlerde kar ihtimali bulunuyor. Bu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar yapıldı.

Kaynak: AA