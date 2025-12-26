Yeni Yıl Öncesi Taksi Tarifelerine Zam Kapıda! Gözler İBB’ye Çevrildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni yıl yaklaşırken zam beklentisi bu kez taksicilerden geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksimetre ücretlerine artış yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunduklarını açıkladı. Aksu, artış talebine gerekçe olarak yükselen maliyetleri gösterdi.

2026 yılına girilmesine sayılı günler kala; ulaşım, pasaport, ehliyet, aile cüzdanı, alkol, sigara ile köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yapılacak zamlar gündemdeki yerini korurken, taksiciler de taleplerini resmi olarak iletmeye başladı. Aksu, taksi ücretlerine zam yapılması gerektiğini belirtti.

YÜZDE 30 ZAM TALEBİ

Aksu, zam taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne verdik. Gelir-gider hesaplamalarımızı da verdik ama bir oran hakkında konuşmadık. İşi sürdürülebilirlik açısından; enflasyon, asgari ücret, gelir-gider hesaplamaları göz önüne alınarak bir zam talebinde bulunduk. Bizim zam talebimiz en az yüzde 30 oranında. Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam olabilir.”

EYLÜLDE TARİFE GÜNCELLENMİŞTİ

Eylül 2025’te yapılan son düzenlemeyle İstanbul’da taksimetre açılış ücreti 54,50 TL, kilometre başına mesafe ücreti 36,30 TL, saatlik zaman tarifesi 453,71 TL ve kısa mesafe (indi-bindi) ücreti 175 TL olarak belirlenmişti.

Olası yüzde 30’luk zam senaryosunda taksimetre açılış ücretinin 54,50 TL’den 70,85 TL’ye; indi-bindi ücretinin ise 175 TL’den 227,50 TL’ye çıkması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi