Geçici Koruyucu Aile Dönemi Başlıyor! Yeni Model Milyonları İlgilendiriyor

2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan Geçici Koruyucu Aile Modeli kapsamında, acil koruma ihtiyacı bulunan ve henüz kuruluşa yerleştirilmemiş çocukların, kısa süreli olarak özel eğitim almış ailelerin yanına yerleştirilmesi sağlanacak. Uygulama ile çocukların aile ortamından kopmadan, güvenli ve sıcak bir ortamda desteklenmeleri amaçlanıyor.

AMAÇ: MODELİ TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRMAK

Cumhurbaşkanlığı 2026 Programı’nda yer alan düzenlemeye göre, geçici koruyucu aile uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar hız kazanacak. Model, “acil korumaya ihtiyaç duyan, henüz kuruluşa yerleştirilmeyen ve aileye dönüş ihtimali bulunmayan çocuklara, eğitimli aileler tarafından birkaç gün ile en fazla bir ay süreyle bakım sağlanması” şeklinde tanımlanıyor.

EMİNE ERDOĞAN’IN ÖNCÜLÜĞÜNDE BAŞLAYAN SÜREÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi, çocukların aile sıcaklığında büyümesine önemli katkı sundu. Yeni modelle birlikte koruyucu aileliğin daha fazla yaygınlaştırılması ve koruma altındaki çocukların aile ortamına kavuşmasının desteklenmesi hedefleniyor.

PROFESYONEL KORUYUCU AİLELER DE DEVREDE OLACAK

Pilot uygulaması sürdürülen Geçici Koruyucu Aile Modeli kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılacak. Bunun yanı sıra, özel gereksinimleri bulunan çocuklara destek olmak amacıyla “Profesyonel Koruyucu Aile Modeli” de geliştirilecek. Bu kapsamda lisans eğitimi olan veya aldıkları eğitimlerle profesyonel yeterliliğe ulaşmış ailelerin, çocukların özel ihtiyaçlarına uygun bakım sağlaması öngörülüyor.

9 BİN AİLE KORUYUCU OLARAK GÖREV YAPIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de bugüne kadar 20 binden fazla çocuk evlat edinildi. Ayrıca 10 bini aşkın çocuk, 9 bin koruyucu ailenin yanında yaşamını sürdürüyor. Yeni düzenlemelerle birlikte bu sayının daha da artması hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi