EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor
MASAK’ın yeni düzenlemesiyle para transferlerinde yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren 200 bin TL ve üzeri gönderimlerde açıklama yazmak zorunlu olacak. “Ödeme, borç, para” gibi genel ifadeler geçerliliğini yitirirken, gayrimenkul, araç, borç, bağış, kripto ve benzeri başlıklardan biri seçilecek.
Yılbaşından itibaren para transferlerinde önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yeni tebliğiyle birlikte, 200 bin TL ve üzerindeki para gönderimlerinde açıklama zorunlu hale gelecek. Düzenleme ile hem kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin güçlendirilmesi hem de terörizmin finansmanının önüne geçilmesi hedefleniyor.
YENİ YILDA YENİ KURALLAR DEVREYE GİRİYOR
1 Ocak 2026 itibarıyla MASAK’ın yeni düzenlemesi resmen yürürlüğe girecek. Bu kapsamda yüksek tutarlı para transferleri artık belirli kurallar çerçevesinde, açıklamalı ve gerekirse belgeye dayalı şekilde gerçekleştirilecek. Böylece bankacılık işlemlerinde şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.
“ÖDEME, PARA, BORÇ” YAZMA DÖNEMİ BİTİYOR
Yeni uygulamayla birlikte hem gerçek kişiler hem de şirketler etkilenecek. Düzenleme sonrası havale ve EFT işlemlerinin açıklama kısmına genel ifadeler yazılması yeterli olmayacak. Para transferinin amacı açık ve net şekilde belirtilecek.
ZORUNLU AÇIKLAMA BAŞLIKLARI BELİRLENDİ
Gönderim yapılırken seçilebilecek bazı standart başlıklar şöyle sıralanıyor:
- Gayrimenkul alım ödemesi
- Motorlu taşıt alım ödemesi
- Borç verme / borç ödeme
- Hediye, bağış, yardım
- Vergi, resim, harç ödemesi
- Tazminat ve sigorta ödemeleri
- Avukatlık, danışmanlık, müşavirlik ödemeleri
- Sağlık harcamaları
- Kripto ve dijital varlık işlemleri
- Şans oyunları ve bahis ödemeleri
- Eğlence ve sosyal medya ödemeleri
Bu başlıklardan hiçbirine uymayan işlemler için “diğer” seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik ayrıntılı açıklama yazılması istenecek.
YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER MERCEK ALTINDA
MASAK yalnızca açıklama zorunluluğuyla yetinmeyecek, aynı zamanda yüksek meblağlı işlem trafiğini de yakından takip edecek. Tutar yükseldikçe beyan ve belge yükümlülükleri de artacak.
20 MİLYON TL VE ÜZERİ İŞLEMLERDE BELGE ŞARTI
20 milyon TL’nin üzerindeki para transferlerinde “dayanak belge” talep edilmesi bekleniyor. Tapu kayıtları, noter satış sözleşmeleri veya fatura gibi resmi evrakların sunulmaması durumunda işlemler gerçekleştirilemeyecek.
DÜZENLEMEDE İSTİSNALAR DA BULUNUYOR
Günlük hayatın akışını aksatmamak için bazı muafiyetler de getirildi. Aynı bankadaki kendi hesapları arasında yapılan transferlerde ve kamu kurumlarının taraf olduğu işlemlerde belge aranmayacak. Bankalar arası muhabir işlemler ile 200 bin TL’nin altındaki ATM işlemleri de kapsam dışında olacak. Ancak istisnaların kötüye kullanılması halinde MASAK’ın devreye girebileceği belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi