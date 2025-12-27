Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yoldan çıkıp yaklaşık 10 metreden yuvarlanan araçtaki Mahir Çanak ile eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü
Akşam saatlerinde Ankara-Beypazarı kara yolunda ilçe girişinde 10 kilometre mesafede bir trafik kazası meydana geldi. Mahir Çanak’ın (27) virajda kontrolünü yitirdiği (25) otomobil, yoldan çıkıp 10 metre yükseklikten yuvarlandı.

Araç hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Mahir Çanak ile yanındaki eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık oğullarının hayatını kaybettiğini belirledi.

TATİL İÇİN GELMİŞLERDİ

Ankara'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahir Çanak'ın, hafta sonu tatilini geçirmek üzere ailesi ile memleketi Beypazarı'na geldiği öğrenildi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

