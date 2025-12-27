Başakşehir'de Korkutan Yangın! Tüm İş Yerini Sardı

Başakşehir'de Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Alevleri söndürmek için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İstanbul'da Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı kaporta ve yedek parça üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı.

Yangında yaralı veya can kaybı bilgisi henüz verilmezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA

