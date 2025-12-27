Başakşehir'de Korkutan Yangın! Tüm İş Yerini Sardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı kaporta ve yedek parça üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı.

Yangında yaralı veya can kaybı bilgisi henüz verilmezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

