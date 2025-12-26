Şile Belediyesi Operasyonunda 15 Kişi Tutuklandı

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şile Belediyesi Operasyonunda 15 Kişi Tutuklandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, ifadeleri alınan şüphelilerden 15'ini tutuklama, 5'ini adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Gözaltına alınan diğer 2 şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle savcılıkça serbest bırakıldı. Hakimlik, 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli, 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlenmişti.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

