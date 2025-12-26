Uyuşturucu Soruşturmasında Flaş Gelişme: Ünlü İsimler Adliyeye Sevk Edildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan'ın olduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
Uyuşturucu Soruşturmasında Flaş Gelişme: Ünlü İsimler Adliyeye Sevk Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve ‘fuhuşa teşvik etmek' suçlarından 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya'da düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer yandan, gözaltına alınanlar arasında MOMO restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, sosyal medya fenomeni Melisa Fidan Çalışkan, dansçı Nuran Çokçalışkan olduğu öğrenilirken şüphelilerden sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Ayrıca, gözaltına alınan diğer isimlerin Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

'Uyuşturucu Testini Para Karşılığı Değiştirdiler' İddiası! 19 Zanlı Tutuklandı'Uyuşturucu Testini Para Karşılığı Değiştirdiler' İddiası! 19 Zanlı TutuklandıGüncel
Çağlayan'da Tarihi Dakikalar... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest BırakıldıÇağlayan'da Tarihi Dakikalar... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest BırakıldıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Uyuşturucu Soruşturma
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Emine Erdoğan'dan 'Kalanlar' Sergisi'nde Çarpıcı Mesaj: 'Küllerinden Doğacak Bir Gazze'ye İnanıyoruz' Emine Erdoğan'dan Çarpıcı 'Filistin' Mesajı
Dizi Setinde Korkunç Olay! Set Çalışanının Dövülerek Öldürüldüğünü İddia Etti Dizi Setinde Vahşet! Set Çalışanı Öldürüldü
ÇOK OKUNANLAR
Libya Heyetinin Düşen Uçağında Sabotaj İddiası! Dikkat Çeken ‘Yunanistan’ Detayı Libya Heyetinin Düşen Uçağında Sabotaj İddiası! Dikkat Çeken ‘Yunanistan’ Detayı
'Futbolda Bahis' Soruşturması! 14'ü Futbolcu 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı! Galatasaray'ın Eski Yöneticisi Erden Timur'da Listede 'Futbolda Bahis' Soruşturmasında 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Hakkında Yakalama Kararı Olan Şeyma Subaşı'ndan Çarpıcı Açıklama! 'Bazı Görüntüler, Bazı Anlar...' Hakkında Yakalama Kararı Olan Şeyma Subaşı'ndan Çarpıcı Açıklama! 'Bazı Görüntüler, Bazı Anlar...'
CHP'li Meclis Üyesi Sırtından Bıçaklandı CHP'li Meclis Üyesi Sırtından Bıçaklandı
Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler… Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler…