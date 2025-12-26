Çöp Poşetinde Cesedi Bulunan Sümeyye’nin Cinayet Şüphelisi Kapıcı Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün akşam saatlerinde Fabrika Mahallesi’nde yer alan bir site içerisinde yaşandı. Boş durumdaki daireyi kontrol eden ev sahibi, çöp poşeti içerisinde bir kadın cesediyle karşılaşınca durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, cesedin bir gün önce eşi tarafından kayıp başvurusu yapılan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun’a ait olduğu tespit edildi. Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SİTE GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, 27 yaşındaki site görevlisi S.K. gözaltına alındı. Şüphelinin, Durgun ile aralarında duygusal bir ilişki bulunduğu ve çıkan tartışma sırasında genç kadını başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü iddia edildi.

S.K.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA