Dizi Setinde Korkunç Olay! Set Çalışanının Dövülerek Öldürüldüğünü İddia Etti

ATV’de yayınlanan ve 16 Aralık’ta final yapan 'Gözleri KaraDeniz' set ekibinde çalışan Ahmet Emin Yavuk’un dün akşam hayatını kaybetmesinin ardından, oyuncu Kerem Arslanoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak olayla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Arslanoğlu, Yavuk’un yakın dostu olduğunu belirterek, olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi.

Arslanoğlu, olayın dizinin final gecesinde meydana geldiğini ifade etti. Yavuk’un aynı odada kalan bir arkadaşının, aralarında husumet bulunan kişilerle yaşanan tartışmanın ardından durumun kontrolden çıktığını anlattı. Arslanoğlu, Yavuk’un kavgayı ayırmaya çalıştığını ve olayı yapım ekibine bildirdiğini belirterek, yaşananların tam olarak aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Oyuncu Kerem Arslanoğlu

'KAFATASINI KIRACAK KADAR DÖVMÜŞLER'

Yaşananları anlatan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“Emin benim arkadaşımdı, öldürüldü. Bundan birkaç ay önce benim yanımdaydı, Gözleri KaraDeniz setine gitti çalışmaya. 16 Aralık gecesi, dizinin finalini yönetmeninden oyuncusuna kadar galiba yayında öğrenmişler. O gece Emin'in odasını paylaştığı arkadaşı, husumetli olduğu başka şoförler var, onların yanına gidiyor. Benim arkadaşımı bir otel odasında döve döve kafatasını kıracak kadar... Emin de o husumetlileriyle kavga etmeye giden herifin arkasından gidiyor, ayırmaya çalışıyor. Yapım koordinatörünü arıyor, 'gel bunları ben durduramıyorum' diye. O geldiğinde herhalde yerde yatıyorken mi buluyor bilmiyorum.”

Ahmet Emin Yavuk

‘HERKES HATIRLAMIYORUZ FALAN DİYOR’

Kimsenin bir otel odasında dövülerek hayatını kaybetmesinin normalleştirilemeyeceğini ifade eden Arslanoğlu, arkadaşının ölümünün faili meçhul kalmasına razı olmayacağını söyledi.

Arslanoğlu, şöyle konuştu:

“Buradaki konu kimin yaptığı şu an belli değil, savcı, polis, emniyet işini yapıyor yani onunla ilgili değil dert. Ama oradaki ifadelerde herkes 'çok sarhoştuk hatırlamıyoruz kim ne oldu' falan diyor. Bir otel odasında biri birini yumrukla, dirsekle, tekmeyle kafatasını kıramayacağına göre, onu kimin yaptığı bulunur ama bunlar benim konularım değil. Orada ne oldu ne bitti onu da bilmiyorum, açıkçası ne olursa olsun kimse bir otel odasında dövülerek öldürülemez. Bu günümüz şartlarında faili meçhule bir arkadaşımı gönderemem.”

YAPIMCILARA ÇAĞRI YAPTI

Oyuncu Arslanoğlu, olayın şu aşamada adli makamlar tarafından soruşturulduğunu belirterek, suçlunun kim olduğunun yargı süreci sonunda netleşeceğini söyledi. Arslanoğlu, yaşananların “faili meçhul” olarak kalmasına karşı olduğunu vurgulayarak, set çalışanlarının güvenliğinin yapımcıların ve sorumluların denetiminde olması gerektiğini ifade etti.

