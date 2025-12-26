Dizi Setinde Korkunç Olay! Set Çalışanının Dövülerek Öldürüldüğünü İddia Etti

Oyuncu Kerem Arslanoğlu, ATV’de yayınlanan ve 16 Aralık’ta final yapan Gözleri KaraDeniz dizisinin set çalışanı Ahmet Emin Yavuk’un ölümüyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Arslanoğlu, Yavuk’un bir otel odasında darp edilerek yaşamını yitirdiğini ileri sürerek, olayın “düştü, kafasını vurdu” şeklinde aktarılmasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Son Güncelleme:
Dizi Setinde Korkunç Olay! Set Çalışanının Dövülerek Öldürüldüğünü İddia Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ATV’de yayınlanan ve 16 Aralık’ta final yapan 'Gözleri KaraDeniz' set ekibinde çalışan Ahmet Emin Yavuk’un dün akşam hayatını kaybetmesinin ardından, oyuncu Kerem Arslanoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak olayla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Arslanoğlu, Yavuk’un yakın dostu olduğunu belirterek, olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi.

Arslanoğlu, olayın dizinin final gecesinde meydana geldiğini ifade etti. Yavuk’un aynı odada kalan bir arkadaşının, aralarında husumet bulunan kişilerle yaşanan tartışmanın ardından durumun kontrolden çıktığını anlattı. Arslanoğlu, Yavuk’un kavgayı ayırmaya çalıştığını ve olayı yapım ekibine bildirdiğini belirterek, yaşananların tam olarak aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Dizi Setinde Korkunç Olay! Set Çalışanının Dövülerek Öldürüldüğünü İddia Etti - Resim : 1
Oyuncu Kerem Arslanoğlu

'KAFATASINI KIRACAK KADAR DÖVMÜŞLER'

Yaşananları anlatan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“Emin benim arkadaşımdı, öldürüldü. Bundan birkaç ay önce benim yanımdaydı, Gözleri KaraDeniz setine gitti çalışmaya. 16 Aralık gecesi, dizinin finalini yönetmeninden oyuncusuna kadar galiba yayında öğrenmişler. O gece Emin'in odasını paylaştığı arkadaşı, husumetli olduğu başka şoförler var, onların yanına gidiyor. Benim arkadaşımı bir otel odasında döve döve kafatasını kıracak kadar... Emin de o husumetlileriyle kavga etmeye giden herifin arkasından gidiyor, ayırmaya çalışıyor. Yapım koordinatörünü arıyor, 'gel bunları ben durduramıyorum' diye. O geldiğinde herhalde yerde yatıyorken mi buluyor bilmiyorum.”
Dizi Setinde Korkunç Olay! Set Çalışanının Dövülerek Öldürüldüğünü İddia Etti - Resim : 2
Ahmet Emin Yavuk

‘HERKES HATIRLAMIYORUZ FALAN DİYOR’

Kimsenin bir otel odasında dövülerek hayatını kaybetmesinin normalleştirilemeyeceğini ifade eden Arslanoğlu, arkadaşının ölümünün faili meçhul kalmasına razı olmayacağını söyledi.

Arslanoğlu, şöyle konuştu:

“Buradaki konu kimin yaptığı şu an belli değil, savcı, polis, emniyet işini yapıyor yani onunla ilgili değil dert. Ama oradaki ifadelerde herkes 'çok sarhoştuk hatırlamıyoruz kim ne oldu' falan diyor. Bir otel odasında biri birini yumrukla, dirsekle, tekmeyle kafatasını kıramayacağına göre, onu kimin yaptığı bulunur ama bunlar benim konularım değil. Orada ne oldu ne bitti onu da bilmiyorum, açıkçası ne olursa olsun kimse bir otel odasında dövülerek öldürülemez. Bu günümüz şartlarında faili meçhule bir arkadaşımı gönderemem.”

YAPIMCILARA ÇAĞRI YAPTI

Oyuncu Arslanoğlu, olayın şu aşamada adli makamlar tarafından soruşturulduğunu belirterek, suçlunun kim olduğunun yargı süreci sonunda netleşeceğini söyledi. Arslanoğlu, yaşananların “faili meçhul” olarak kalmasına karşı olduğunu vurgulayarak, set çalışanlarının güvenliğinin yapımcıların ve sorumluların denetiminde olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ATV
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
'Asrın Felaketi'nin Yaraları Sarılıyor! Yıkımdan Umuda Yolculuk... İşte Deprem Bölgesinin Öncesi ve Sonrası 'Asrın Felaketi'nin Yaraları Sarılıyor! İşte Deprem Bölgesinin Öncesi ve Sonrası
AKOM'dan İstanbullulara Uyarı: İzlanda'dan Geliyor! Bu Geceden Sonra Dondurucu Soğuklara Dikkat İzlanda'dan Geliyor! Bu Geceden Sonra Dondurucu Soğuklara Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Libya Heyetinin Düşen Uçağında Sabotaj İddiası! Dikkat Çeken ‘Yunanistan’ Detayı Libya Heyetinin Düşen Uçağında Sabotaj İddiası! Dikkat Çeken ‘Yunanistan’ Detayı
'Futbolda Bahis' Soruşturması! 14'ü Futbolcu 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı! Galatasaray'ın Eski Yöneticisi Erden Timur'da Listede 'Futbolda Bahis' Soruşturmasında 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Hakkında Yakalama Kararı Olan Şeyma Subaşı'ndan Çarpıcı Açıklama! 'Bazı Görüntüler, Bazı Anlar...' Hakkında Yakalama Kararı Olan Şeyma Subaşı'ndan Çarpıcı Açıklama! 'Bazı Görüntüler, Bazı Anlar...'
CHP'li Meclis Üyesi Sırtından Bıçaklandı CHP'li Meclis Üyesi Sırtından Bıçaklandı
Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler… Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler…