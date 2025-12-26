AKOM'dan İstanbullulara Uyarı: İzlanda'dan Geliyor! Bu Geceden Sonra Dondurucu Soğuklara Dikkat

AKOM tarafından paylaşılan son tahminlere göre İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve iç bölgeleri İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıkların bu geceden itibaren azalarak 5 derece civarına, bölgesel olarak sıfır derece civarına dondurucu seviyelere gerilemesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugünden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı ve tahminlerini paylaştı.

İZLANDA SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Tahminlere göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve iç bölgeleri İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıkların ise bu geceden itibaren azalarak 5 derece civarına, bölgesel olarak sıfır derece civarına dondurucu seviyelere gerileyeceği tahmin ediliyor.

8 GÜN SÜRECEK

AKOM tahminlerine göre; İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin kuzey ve iç bölgeleri İzlanda üzerinden peş peşe gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Soğuk havanın önümüzdeki 6-8 günlük süre boyunca etkili olması bekleniyor.

BUZLANMAYA DİKKAT

AKOM’un diğer tahminleri ise şöyle; rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (30-60km/s) etkili olması ve beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası’nın kuzey bölgeleri (Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer) ile Anadolu Yakası’nın yüksek bölgelerinde (Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla) karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları oluşabileceği öngörülüyor.

Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM ve Buzlanma Erken Uyarı sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması öneriliyor.

