Estetik Ameliyatta Şok Olay: Burundan Taş Çıktı

Elazığ’da burun estetiği için ameliyata alınan bir hastada, operasyon sırasında nadir rastlanan bir durumla karşılaşıldı. Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Erhan Demirbağ tarafından gerçekleştirilen müdahalede, burun boşluğunda tıpta “rinolit” olarak bilinen taş oluşumları bulundu.

Burunda şekil bozukluğu şikayetiyle başvuran hastanın ön tetkikleri tamamlandıktan sonra estetik ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyat sırasında, burun içerisinde alışılmışın dışında sert yapılar fark edildi. Yapılan incelemede, bu yapıların yıllar içinde yabancı cisimlerin etrafında kalsiyum ve magnezyum birikmesiyle oluşan rinolitler olduğu belirlendi. Tespit edilen taşlar endoskopik yöntemle tamamen temizlendi ve hasta sağlığına kavuştu.

'AMELİYAT SIRASINDA FARK ETTİK'

Hastanın burunda şekil bozukluğu şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirten Op. Dr. Demirbağ, şunları söyledi:

"Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ameliyatımıza aldık. Ameliyat sırasında rutin işlemlerimizi gerçekleştirirken burun içinde normalde karşılaşmadığımız taşlarla karşılaştık. Biz buna tıpta rinolit adını veriyoruz. Rinolitler, genellikle çocukluk yaş grubunda, çocukların burun içine koyduğu yabancı cisimler nedeniyle oluşur. Bunlar boncuk, kağıt, peçete parçaları gibi cisimler olabilir. Uzun yıllar boyunca bu yabancı cisimlerin etrafında biriken kalsiyum ve magnezyum mineralleri sonucunda taşlaşma meydana gelir. Genellikle ufalanabilir yapıda olsalar da uzun sure fark edilmediklerinde büyüyerek burun tıkanıklığına, zamanla burun içi kanamalarına ve tek taraflı kötü kokulu burun akıntılarına yol açabilirler. Nadiren de bulundukları bölgeye göre hiçbir belirti vermeyebilirler. Hastamız da bu nedenle daha önce bize başvurmamış, asil amacı estetik ameliyattı. Ameliyat sırasında taşı fark ettikten sonra endovizyon sistemini kurarak rinolitlerin tamamını çıkardık. Sonrasında herhangi bir kanama ya da ek bir problemle karşılaşmadık.”

NASIL FARK EDİLİR?

Ailelerin dikkat etmesi gereken hususlara değinen Demirbağ, şöyle devam etti:

"Burada vurgulamak istediğimiz en önemli nokta, ailelerin özellikle küçük yasta çocukların burnuna kaçabilecek yabancı cisimler konusunda dikkatli olmalarıdır. Böyle bir durum fark edildiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır. Ayrıca fark edilmeyen tek taraflı kötü kokulu burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetler varsa mutlaka bir uzmana görünebilir. Aksi takdirde bu durum yıllar sonra burun içinde tas olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ailelerin, çocuklarda buruna kaçabilecek yabancı cisimler konusunda dikkatli olması ve tek taraflı kötü kokulu burun akıntısı gibi şikayetlerde mutlaka doktora başvurması büyük önem taşıyor.”

Kaynak: İHA