3 Aylık Bebeğini 4. Kattan Atmıştı... Anne İle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı

Diyarbakır’da psikolojik sorunları olduğu ifade edilen ve 3 aylık bebeği H.E’yi misafirliğe gittiği kayınpederinin 4’üncü kattaki evinde pencereden atarak öldüren anne Nurhayat E., tedavi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477’nci Sokak’taki Gülbahar Apartmanı’nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4’üncü kattaki evinde, 3 aylık bebeği H.E.’yi pencereden attı.

3 Aylık Bebeğini 4. Kattan Atmıştı... Anne İle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı - Resim : 1

ANNE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Nurhayat E., polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

3 Aylık Bebeğini 4. Kattan Atmıştı... Anne İle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı - Resim : 2

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

Doğumdan sonra psikolojisinin bozulduğu belirtilen ve ailesinin de bu süreçte kendisine yardımcı olmaya çalıştığı ifade edilen Nurhayat E., savcılık kararıyla tedavi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Diyarbakır
