Karaman’da Kadın Cinayeti! Fatma, Boşanma Davasını Konuşmak İçin Gitti, Katledildi!

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyip, ailesinin evine yerleşen Fatma Çetinkaya'yı (22), Mithat Çetinkaya (24) dün telefonla aradı.

Anlaşmalı açılan boşanma davası ile ilgili avukatla görüşmeleri gerektiğini öne süren Mithat Çetinkaya, bu nedenle öncesinde konuşmak istediğini söyleyerek eşini evine çağırdı.

BOŞANMAYI KONUŞMAK İÇİN GİTTİ

2 çocuk annesi Fatma Çetinkaya da konuşmak için eşinin evine gitti. Bir süre sonra kızlarından haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

FATMA'YI KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

Adrese gidip, itfaiyeden yardım isteyen ekipler, evde çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. İncelemede; Mithat Çetinkaya'nın eşi Fatma Çetinkaya'yı boğduktan sonra tavana bağladığı iple intihar ettiğini belirledi.

Çiftin cesetleri, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA