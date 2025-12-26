'Asrın Felaketi'nin Yaraları Sarılıyor! Yıkımdan Umuda Yolculuk... İşte Deprem Bölgesinin Öncesi ve Sonrası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yıl sonuna kadar tamamlanacağı açıklanan 455 bininci konutun yarın teslim edileceğini duyurdu. Bakanlık tarafından paylaşılan “öncesi–sonrası” fotoğrafları ise bölgede yaşanan büyük değişimi gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım ve acıya neden olduğu 11 ilde, yaraların sarılması için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Depremin ardından başlatılan konut seferberliği kapsamında kısa sürede yüz binlerce konutun yapımının tamamlandığı belirtildi.

“455 BİNİNCİ KONUTU TESLİM EDİYORUZ”

Deprem konutlarının teslim süreci sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz' sözümüzü tuttuğumuz bugünlere geldik. İnşallah yarın 455. konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine vereceğiz. Depremin sabahında beraber ağladığımız kardeşlerimizin konutlarını yarın teslim edecek olmak dünyanın en büyük mutluluğu ve şerefi. 455 bininci konutu teslim ediyoruz, tarihi bir görevi yerine getirdik.”

ÖNCESİ VE SONRASI GÖRSELLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Kurum, yeniden inşa çalışmalarının büyüklüğüne dikkat çekerek, “Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını da bitirmiş olacağız” ifadelerini kullandı. Bakanlık tarafından paylaşılan fotoğraflarda, depremin yol açtığı yıkımın ardından yenilenen yerleşim alanlarının son hali gösterildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hem yıkımın boyutlarını hem de tamamlanan konutları içeren görüntüleri yayımlayarak bölgede gelinen noktayı kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi