'Uyuşturucu Testini Para Karşılığı Değiştirdiler' İddiası! 19 Zanlı Tutuklandı

Siirt merkezli 5 ilde "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Uyuşturucu test sonuçlarının para karşılığı değiştirildiği iddiasıyla 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 19’u tutuklandı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki laboratuvarlarda pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarının para karşılığı negatif olarak değiştirildiği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Laboratuvarlarda sonuçları değiştirdikleri iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarından yakalama kararı çıkarılan 40 şüpheliden Siirt Emniyet Müdürlüğünce yürütülen teknik takip sonucu Siirt, İstanbul, İzmir, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda önceki gün gözaltına alınan 8'i hastane personeli 30 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından zanlılardan 2'si hastane personeli 19'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümleri olmak üzere 11'i ise serbest bırakıldı.

Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

