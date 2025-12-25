Meteoroloji Gün Gün Uyardı! İstanbul'da Kar Fena Bastıracak: Sıcaklık 0 Dereceyi Görecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul, cuma gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Cuma günü yağmur şeklinde başlayacak yağışların, cumartesi günü Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur olarak görüleceği, pazartesi günü ise il geneline yayılacağı tahmin ediliyor.

KAR PAZARTESİ GÜNÜ GENELDE ETKİLİ OLACAK

27 Aralık Cumartesi günü özellikle yüksek alanlarda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklenirken, 29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesiyle kar yağışının daha geniş alanda etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde cuma gününden itibaren yağışların görüleceğini; Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yağmurla başlayacak havanın cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışına döneceğini açıkladı.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması bekleniyor. Tahminlere göre, 26 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük sıcaklıklar İstanbul’da 0, Edirne ve Kırklareli’nde -3, Tekirdağ ve Kocaeli’nde -1, Sakarya’da -2, Yalova’da ise 1 dereceye kadar düşecek.

BUZLANMA VE ZİRAİ DON UYARISI

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zirai don riskinin arttığına da dikkat çekildi.

Yeni yılın ilk günlerinde de yağışlı havanın bölgede etkisini sürdürmesi, düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi