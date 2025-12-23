AKOM Tarih Verdi: İstanbul'a Kar Geliyor! Sıcaklıklar Birden Düşecek

AKOM’un paylaştığı haftalık tahmine göre İstanbul’da sıcaklıklar yeni haftanın başında 5 derecenin altına düşecek. Pazartesi günü kent genelinde karla karışık yağmur görülecek.

AKOM Tarih Verdi: İstanbul'a Kar Geliyor! Sıcaklıklar Birden Düşecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için güncel haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre şehir genelinde önümüzdeki günlerde bulutlu bir hava hâkim olacak. Kuzeyli rüzgârların etkisini artırmasıyla birlikte aralıklı sağanak geçişleri beklenirken, sıcaklıklar kademeli olarak düşecek.

AKOM açıklamasında, cuma gününden itibaren sıcaklıkların 10 derecenin altına ineceği, yeni hafta başında ise 5 derecenin de altına gerileyerek kış koşullarının daha belirgin hissedileceği belirtildi. Bu süreçte pazartesi günü karla karışık yağmur öngörülüyor.

HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

AKOM’un paylaştığı haftalık tabloya göre İstanbul’da beklenen hava durumu şöyle:

Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Cuma: Parçalı ve çok bulutlu

Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Yetkililer, sıcaklık düşüşüyle birlikte özellikle sabah ve gece saatlerinde olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Kış Yüzünü Gösterdi! Meteoroloji Uyarı Üstüne Uyarı Yaptı! Sıcaklıklar Eksi 10'a Kadar Düşecek

