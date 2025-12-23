AKOM Tarih Verdi: İstanbul'a Kar Geliyor! Sıcaklıklar Birden Düşecek
AKOM’un paylaştığı haftalık tahmine göre İstanbul’da sıcaklıklar yeni haftanın başında 5 derecenin altına düşecek. Pazartesi günü kent genelinde karla karışık yağmur görülecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için güncel haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre şehir genelinde önümüzdeki günlerde bulutlu bir hava hâkim olacak. Kuzeyli rüzgârların etkisini artırmasıyla birlikte aralıklı sağanak geçişleri beklenirken, sıcaklıklar kademeli olarak düşecek.
AKOM açıklamasında, cuma gününden itibaren sıcaklıkların 10 derecenin altına ineceği, yeni hafta başında ise 5 derecenin de altına gerileyerek kış koşullarının daha belirgin hissedileceği belirtildi. Bu süreçte pazartesi günü karla karışık yağmur öngörülüyor.
HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ
AKOM’un paylaştığı haftalık tabloya göre İstanbul’da beklenen hava durumu şöyle:
Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu
Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Cuma: Parçalı ve çok bulutlu
Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Yetkililer, sıcaklık düşüşüyle birlikte özellikle sabah ve gece saatlerinde olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/PWLPO9ViZC— AKOM (@ibbAkom) December 23, 2025
Kaynak: Haber Merkezi