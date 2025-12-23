Kış Yüzünü Gösterdi! Meteoroloji Uyarı Üstüne Uyarı Yaptı! Sıcaklıklar Eksi 10'a Kadar Düşecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halk arasında “zemheri soğukları” olarak adlandırılan dönem resmen başladı. 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasını kapsayan bu süreçte Türkiye genelinde kış koşulları daha belirgin hale geliyor. Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanması beklenirken, özellikle doğu illerinde dondurucu soğuklar etkili olacak. Kars ve Ardahan’da gece sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Balıkesir’in kuzeyinde aralıklı yağışlar bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR, KIYILARDA SAĞANAK

Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğu bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji, Antalya çevreleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski öne çıkıyor. Ayrıca Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve yer yer sis oluşabileceği bildirildi.

Yetkililer, sürücülerin buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgularken, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların kar yağışı ve soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

