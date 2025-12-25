Çağlayan'da Tarihi Dakikalar... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Adliyeye Getirilecek

Uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği saç örneği testi pozitif çıkan ve yeniden gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilecek. Saran getirilmeden önce adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Uyuşturucu kullanımı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Sarandan kan, idrar, tırnak ve saç örnekleri alınmıştı. Yapılan incelemede saç örneğinde kokain maddesine rastlandığı bildirildi.

İKİNCİ TESTİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Saran, sonuçlara itiraz ederek “Hayatımda böyle bir madde kullanmadım” ifadelerini kullanmış ve bağımsız bir laboratuvarda yeniden test yaptıracağını duyurmuştu. Dün ikinci testini veren Saran, aynı gün “ek deliller” gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

ÇAĞLAYAN’DA TARİHİ DAKİKALAR

Geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Saran’ın bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Fenerbahçe taraftarlarının da adliye çevresinde toplanmaya başladığı belirtilirken bölgede güvenlik seviyesi yükseltildi.

Adliye önüne çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA konuşlandırıldığı gözlendi. Sürece ilişkin gelişmelerin gün içinde netleşmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti. Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmişti. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: DHA

