1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak

Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik artış ve prim oranlarındaki yükseliş, emeklilik için borçlanma yapacakları yakından ilgilendiriyor. 2026 itibarıyla hizmet borçlanmaları ve Bağ-Kur ihya primleri iki kez artacak; prim oranı da yüzde 32’den yüzde 45’e yükselecek. Böylece 1 Ocak’tan sonra yapılacak başvuruların maliyeti ciddi biçimde artacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TÜM KALEMLERE YANSIYOR

Asgari ücretin 28 bin 75 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte borçlanma tutarları da değişti. SGK’ya yapılan hizmet borçlanmalarında prime esas kazancın yüzde 32’si oranında prim ödenirken, bu oran 2026 yılıyla birlikte yüzde 45 olarak uygulanacak. Bu nedenle 31 Aralık’a kadar yapılan başvurular çok daha düşük maliyetle sonuçlanacak.

YÜZDE 79’A VARAN ARTIŞ BEKLENİYOR

Habertürk'e konu ile ilgili detayları açıklayan Ahmet Kıvanç, doğum borçlanmasının kapsam dışında kaldığını hatırlatarak, asgari ücret zammına ek olarak prim oranlarının da yükselmesi nedeniyle askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarında maliyetin 2026 yılında yaklaşık yüzde 79 artacağını belirtti.

Yeni yılda asgari ücret üzerinden günlük borçlanma tutarının 495,45 TL’ye ulaşacağını belirten Kıvanç, 18 ay askerlik borçlanmasının 2025 yılında 149 bin 791 TL iken 2026’da 267 bin 543 TL’ye çıkacağını ifade etti. Kıvanç’a göre sadece bir günlük gecikme bile askerlik borçlanmasında 117 bin 752 TL’lik fark yaratabilecek.

DOĞUM BORÇLANMASI SADECE ASGARİ ÜCRETTEN ETKİLENECEK

Doğum borçlanmasında ise yalnızca asgari ücret artışı etkili olacak. Buna göre 2025 için 199 bin 721 TL olan tutar, 2026’da 253 bin 670 TL’ye yükselecek.

BAĞ-KUR İHYA BAŞVURULARI İÇİN UYARI

Durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırmak isteyen Bağ-Kur’lular için de yeni yılda maliyetler artacak. İhya prim oranının yüzde 45’e çıkarılmasıyla 1 günlük ihya primi 495,45 TL’ye yükselecek. 2026 yılında 3 yıllık ihyanın bedelinin 535 bin 86 TL olması öngörülüyor.

“GEREKSİZ BORÇLANMAYA GİRMEYİN”

Kıvanç, küçük esnaf için prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e düşürülmesine yönelik çalışmalara da dikkat çekerek, prim gününü tamamlamak için ihya başvurusu yapmayı planlayanların, olası düzenlemeyi hesaba katması ve gereksiz borç yükünün altına girmemesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, emeklilik için borçlanma yapmayı düşünenlerin yıl bitmeden başvuru yapmaları halinde ciddi tutarda avantaj sağlayacağına dikkat çekiyor.

