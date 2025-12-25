Futbolda Bahis ve Şike Soruşturmasında Yeni Gözaltı Dalgası! Aralarında Eski TFF Başkanvekili de Var

Futbolda bahis ve şike iddiaları soruşturması kapsamında eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan'ın da aralarında bulunduğu 4 isim gözaltına alındı.

Futbolda Bahis ve Şike Soruşturmasında Yeni Gözaltı Dalgası! Aralarında Eski TFF Başkanvekili de Var
Futbolda bahis ve şike iddiaları soruşturması kapsamında eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

