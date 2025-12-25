Futbolda Bahis ve Şike Soruşturmasında Yeni Gözaltı Dalgası! Aralarında Eski TFF Başkanvekili de Var
Futbolda bahis ve şike iddiaları soruşturması kapsamında eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan'ın da aralarında bulunduğu 4 isim gözaltına alındı.
Futbolda bahis ve şike iddiaları soruşturması kapsamında eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı.
