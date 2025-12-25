Zıpkınla Balık Avına Çıkan Emekli Askeri Savcının Feci Ölümü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Erdek’e bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zıpkınla balık avlamak amacıyla denize dalan Karakaya’dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Yalçın Karakaya’nın cansız bedenine Doğanlar açıklarında ulaşıldı. Sudan çıkarılan Karakaya’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve bir süredir Doğanlar Mahallesi’nde ikamet eden emekli askeri savcı Karakaya’nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA