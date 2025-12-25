Zıpkınla Balık Avına Çıkan Emekli Askeri Savcının Feci Ölümü

Balıkesir’in Erdek ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren emekli askeri savcı Yalçın Karakaya (62) yaşamını yitirdi.

Zıpkınla Balık Avına Çıkan Emekli Askeri Savcının Feci Ölümü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Erdek’e bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zıpkınla balık avlamak amacıyla denize dalan Karakaya’dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Yalçın Karakaya’nın cansız bedenine Doğanlar açıklarında ulaşıldı. Sudan çıkarılan Karakaya’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve bir süredir Doğanlar Mahallesi’nde ikamet eden emekli askeri savcı Karakaya’nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

'Uyuşturucu Testini Para Karşılığı Değiştirdiler' İddiası! 19 Zanlı Tutuklandı'Uyuşturucu Testini Para Karşılığı Değiştirdiler' İddiası! 19 Zanlı TutuklandıGüncel

Kaynak: İHA

FETÖ'nün Kamu Mahrem Yapılanmasına Ağır Darbe: 20 Şüpheliye Gözaltı FETÖ'nün Kamu Mahrem Yapılanmasına Ağır Darbe
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
'Uyuşturucu Testini Para Karşılığı Değiştirdiler' İddiası! 19 Zanlı Tutuklandı 'Uyuşturucu Testi Değiştirildi' İddiası! 19 Zanlı Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Çağlayan'da Tarihi Dakikalar... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Adliye'de İfade Veriyor Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran İfade Veriyor
Adana'da Baba Vahşeti! İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Adana'da Baba Vahşeti! İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Meteoroloji Gün Gün Uyardı! İstanbul'da Kar Fena Bastıracak: Sıcaklık 0 Dereceyi Görecek Meteoroloji Gün Gün Uyardı! İstanbul'da Kar Fena Bastıracak: Sıcaklık 0 Dereceyi Görecek
1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak 1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak
Aslı Enver'den 'Annelik' İtirafı Aslı Enver'den 'Annelik' İtirafı