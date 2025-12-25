Piyasalarda Hareketli Gün: Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 25 Aralık Perşembe Güncel Döviz Kurları

Dolar ve euro yeni güne kritik seviyelerde başladı. Kurda yön nereye olacak, yükseliş sürecek mi yoksa düşüş kapıda mı? İşte 25 Aralık Perşembe güncel döviz kurları...

Döviz piyasalarında hareketli görünüm sürüyor. İç ve dış gelişmelerin etkisiyle dalgalanan kur fiyatları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euronun gün içi seyri merak konusu oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 42,7135 lira, satışta ise 42,8846 lira olarak açıkladı. Bir önceki gün efektif kur, alışta 42,7175 lira, satışta 42,8887 lira seviyesinde bulunuyordu.

Uluslararası piyasalarda dün euro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3505 ve dolar/yen paritesi 155,777 seviyelerinde seyretti.

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni işlem gününde dolar/TL kuru 42,8086 seviyesinden alış, 42,8490 seviyesinden satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro/TL ise aynı saatlerde 50,6465 seviyelerinde hareket ediyor.

Döviz kurlarındaki seyrin gün boyunca veri akışı ve küresel gelişmelere paralel olarak şekillenmesi bekleniyor.

