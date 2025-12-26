Diyarbakır’da Feci Kaza! İşçi Servisi Devrildi: 16 Yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği işçi servisi minibüsünün devrilmesi nedeniyle 16 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Diyarbakır-Viranşehir kara yolu Ardantepe Mahallesi yakınlarında, akşam saatlerinde bir meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen işçi servisi minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüste yaralanan 16 kişi, ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

