Suriye'de Camiye Bombalı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde bugün bir patlama meydana geldi. Yapılan incelemeler sonucu, camiye daha önce yerleştirilen bombaların cuma namazı esnasında patlatıldığı anlaşıldı.

Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Terör saldırısı olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Orta Doğu ülkelerinden hızla kınama mesajları gelirken, Türkiye de saldırıya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin Humus vilayetinde bugün bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, Suriye hükümeti ve halkına başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada, Türkiye'nin, istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini "tüm tahriklere rağmen" sürdüren Suriye'nin yanında olduğu mesajı verildi.

Kaynak: AA