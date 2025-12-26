Beştepe'den Enflasyon Açıklaması: Tek Hane İçin Tarih Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, enflasyonun hükümet tarafından önceliklendirildiğini, Orta Vadeli Programın ana eksenini enflasyonla mücadelenin oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konuda da epeyce bir mesafe aldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Geçen yıl mayıs ayında zirveyi görmüştü. Yüzde 75,5'e kadar yükselmişti enflasyon. O tarihten bugüne, kasım enflasyonuna geldiğimizde şu anda yüzde 31 civarında. Enflasyon oranında 44 puandan fazla bir düşüş oldu. Temel mallarda yüzde 20'nin altına düştü enflasyon oranı. Ama hizmetler, kira gibi hususlar biraz daha inatçı kalemler, onları da kırıyoruz. Onlarda da bir düşüş seyri başladı. İnşallah bu yılı yüzde 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız, belki 30'un az bir şey üstünde.

TEK HANE İÇİN TARİH VERDİ

Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte 30'un altını, yani 20'li rakamları göreceğiz Allah’ın izniyle. Hesabımız, beklentimiz böyle. Gelecek yılın sonunda hedefimiz yüzde 20'nin altı. 2027'de ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmak. Buna göre yol haritamızı oluşturmuş durumdayız.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Biz şuna inanıyoruz, vatandaşı aldatan politikalarla hiçbir yere varılamaz. Popülizmle, temeli olmayan birtakım iddialarla bu toplum, bu ülke, esnaf hiçbir yere gidemez. Gerçekçi, ayakları yere basan, sağlam, iyi koordine edilmiş politikalarla ülkenizi bir yerlere taşırsınız. Biz de bunu yapıyoruz. Şu anda popülist birtakım adımlar atıp bir anda alkış alabilirsiniz ama 3 gün sonra bunun sonucu ne olacak diye düşünmeniz lazım. Biz burada esnafımızın basiretine, 86 milyonun, milletimizin basiretine sonuna kadar güveniyoruz. Amacımız enflasyonla eriyip giden bir kazanç sağlamak değil, enflasyonun düştüğü bir ortamda kalıcı bir satın alma gücü ve sosyal refah sağlamak. Bu yönde de hareket ediyoruz."

