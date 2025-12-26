Forbes'un En Zengin Türkler Listesinde 34. Sırada... Ali Sabancı'nın 'Geçinemiyorum' Sözleri Gündem Oldu

ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fast Company Türkiye'nin İstanbul’da düzenlediği “CEO Council” etkinliğinde yaptığı konuşmada geçinemediğini söyledi. Sabancı konuşmasında "Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum" dedi.

Forbes'un en zengin Türkler listesinde 34. sırada yer alan ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sabancı, konuşması sırasında söylediği “Ben geçinemiyorum” sözleriyle gündeme geldi.

Ekonomim’in haberine göre, Fast Company Türkiye’nin İstanbul’da gerçekleştirdiği 2025 CEO Council etkinliğinde konuşan Sabancı, kişisel maddi beklentilerini ve ekonomik perspektifini paylaştı.

'GEÇİNEMİYORUM'

Sabancı, “Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum. Dolayısıyla bunu çok doğru yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Forbes'un En Zengin Türkler Listesinde 34. Sırada... Ali Sabancı'nın 'Geçinemiyorum' Sözleri Gündem Oldu - Resim : 1
ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı

'ÖYLE BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ Kİ...'

Sabancı, konuşmasının devamında ülke ekonomisine ve uluslararası yatırımlar için şunları söyledi: “Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; çok doğal ‘faiz ne olacak?’, ‘enflasyon ne olacak?’, ‘büyüme ne olacak?’ diye odaklanıyoruz. Halbuki Londra’ya indiğin zaman orada sana pasaporttaki yetkili ‘ziyaret amacınız nedir?’ dediğinde o zaman anlıyorsun gerçek dünyanın ne kadar büyük olduğunu. 120-130 tane ortağımız var. Amerika’nın Batı yakasından, Afrika’dan Türkiye’ye kadar yatırım yapıyoruz. Bizim takipten yönettiğimiz varlığın yüzde 50’si yurt dışında. Londra’da, Frankfurt’ta, New York’ta ofislerimiz vasıtasıyla Dubai’de."

'ALMANYA’DAKİ EKİBİMİZE YATIRIM YAPIYORUZ'

Sabancı, yönettikleri varlıklara ilişkin de, “Biz takriben bir hesaba göre 9 milyar dolar varlık yönetiyoruz. Bunun yüzde 15’i kadar eski lafla 'başkasının parası.' 1 milyon dolar yatırım yapan da var, 500 milyon dolar yatırım yapan da var. Almanya’daki ekibimize yatırım yapıyoruz. Bunlar global oyuncular" şeklinde konuştu.

Kaynak: Ekonomim

Ali Sabancı
