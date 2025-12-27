Düşen Uçakta Hayatını Kaybeden Libya Askeri Heyetinin Cenazeleri Ülkelerine Gönderildi

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin naaşları, Ankara'da düzenlenen törenin ardından ülkelerine gönderildi.

Ankara’nın Haymana ilçesinde 23 Aralık günü Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak düşmüştü ve naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştı. Libya heyetinin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Düşen Uçakta Hayatını Kaybeden Libya Askeri Heyetinin Cenazeleri Ülkelerine Gönderildi - Resim : 1

Adli Tıp'tan naaşları alınan Libyalı askeri heyet için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra hayatını kaybedenler için dua edildi. İsimleri okunduktan sonra uçağa taşınan Libya heyetinin naaşları ülkelerine uğurlandı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib, Libya'dan askeri heyet üyeleri ve aileler katıldı.

Düşen Uçakta Hayatını Kaybeden Libya Askeri Heyetinin Cenazeleri Ülkelerine Gönderildi - Resim : 2

Hayatını kaybeden Libya heyetinin kimlik bilgileri şu şekilde:

"Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub."

Düşen Uçakta Hayatını Kaybeden Libya Askeri Heyetinin Cenazeleri Ülkelerine Gönderildi - Resim : 3

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libya askeri heyetinin naaşlarının ülkelerine gönderilmesinin ardından orada düzenlenecek askeri törene katılmak üzere Libya'ya hareket etti.

Kaynak: AA

