Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan '455 Bin Konut Tamam' Paylaşımı: 'Anka Kuşu Misali Yeniden Ayağa Kaldırdık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da gerçekleştirilecek “455 Bin Konut Tamam” töreni öncesi deprem bölgelerine ilişkin mesaj verdi. Erdoğan, “Deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık” diyerek 455 bininci konutun teslim edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da yarın düzenlenecek olan “Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” temalı tören öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili mesaj verdi. Erdoğan, depremden etkilenen şehirlerin kısa sürede yeniden ayağa kaldırıldığını belirterek, verilen sözlerin bir bir yerine getirildiğini vurguladı.

HATAY’DA “455 BİN KONUT TAMAM” TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Hatay’da gerçekleştirilecek törenle 455 bininci konutun teslim edileceğini açıkladı. Paylaşımında, deprem sonrası yürütülen çalışmaların detaylarını içeren bir videoya da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat’ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay’da teslim ediyoruz. Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah’ın izniyle yaparız.”

DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Erdoğan, depremden etkilenen illerde konut teslimlerinin sürdüğünü, şehirlerin yeniden inşasında vatandaşların ihtiyaçlarının gözetildiğini belirtti. Paylaşımda, yapılan konutlar ve altyapı çalışmalarını anlatan görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

