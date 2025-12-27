Yerlikaya Açıkladı: Göçmen Kaçakçılarına Büyük Darbe: 14 İlde 156 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 14 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 156 organizatörün yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüphelilerden 112’sinin tutuklandığı, 44 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğü; Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep’te eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildiği aktarıldı.

156 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Açıklamaya göre jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda göçmen kaçakçılığına karıştığı belirlenen 156 organizatör yakalandı. Bu kişilerden 112’si tutuklandı, 44 şüpheli hakkında da adli kontrol uygulandı.

ARAÇ VE BOTLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonların hem havadan hem karadan desteklendiği belirtildi. İnsansız hava araçları (JİHA) ile yapılan takipler ve kara unsurlarının çalışmaları sonucu 120 araç ve 13 bot ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, göç yönetiminin güvenlik boyutunun; düzensiz göç, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında hukuk devleti ve insan haklarına saygı çerçevesinde yürütüldüğünün altını çizdi.

Sınır güvenliğinin modern teknolojilerle güçlendirildiğini belirten Yerlikaya, yasa dışı geçişleri organize eden yapılara karşı mücadelenin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Operasyonlara katılan tüm jandarma personeline de teşekkür etti.

