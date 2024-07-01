8 yaşındaki Emir hayatını kaybetmişti: Şoför tutuklandı

Kağıthane'de virajı alamayan beton mikserinin park halindeki gelin arabasına çarpması sonucu arabanın önünde düren 8 yaşındaki Emir Berk feci şekilde can vermişti. Feci kazanın ardından adliyeye sevk edilen şoförün alkollü olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınan şoför tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 yaşındaki Emir hayatını kaybetmişti: Şoför tutuklandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi’nde dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, virajı alamayan Hüseyin Toyga (52) yönetimindeki 34 FST 487 plakalı beton mikseri yol kenarında bekleyen K.N.’ye (41) ait 34 HDB 293 plakalı gelin arabasının üzerine devrilmişti. Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere aracın arka koltuğuna binmek isteyen 8 yaşındaki Emir Berk Nalcı, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışmıştı. Çocuk feci şekilde hayatını kaybetmişti.

ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

Hastaneye götürülen yaralı şoför Toyga’nın, kanı alınarak yapılan alkol testinde 0,40 promil alkollü olduğu ortaya çıkmış, ayrıca olay yeri inceleme ekipleri kamyonun şoför kısmında alkol şişeleri ele geçirmişti. İfadesinin alınmasının ardından “taksirle öldürme” suçundan adliyeye sevk edilen Toyga tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 çocuk feci şekilde can verdiBeton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 çocuk feci şekilde can verdiİstanbul

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Kağıthane
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