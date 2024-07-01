A Milli Takım'da Avusturya maçı öncesi 2 eksik!

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da, Uğurcan Çakır ve Samet Akaydin antrenmanda yer almadı.

A Milli Takım'da Avusturya maçı öncesi 2 eksik!

EURO 2024 son 16 turunda salı günü Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

SAMET AKAYDİN VE UĞURCAN ÇAKIR ANTRENMANA KATILMADI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekipte adalesinde zorlanma nedeniyle tedavisine devam edilen Samet Akaydin idmanda da yer almadı. Kaleci Uğurcan Çakır da tedbir amaçlı idmana katılmadı.

sınma ve koşu ile başlayan idman, top kapma çalışması ile sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Avusturya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

MONTELLA VE MERT MÜLDÜR KONUŞACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mustafa Eröğüt de idmanı izledi.

Avusturya karşılaşmasının Barsinghausen'deki hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, bugün TSİ 17.30'da hava yoluyla Avusturya maçının oynanacağı Leipzig kentine yolculuk edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Mert Müldür, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Leipzig Stadyumu'nda TSİ 21.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, toplantı öncesinde takım halinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

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