Başıboş hayvanların sahiplerine ceza

Batman’ın Kozluk ilçesinde başıboş hayvanların sahiplerine cezai işlem uygulandı.

İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri ortak uygulama yaparak; çöp bidonlarını deviren, çevreyi kirleten, trafik düzenini bozan, kazalara, can ve mal kaybına sebep olan başıboş büyükbaş hayvanların sahipleri hakkında cezai işlem uyguladı.

Denetimlerle vatandaşların can ve mal kaybı, çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Kaymakam Ekrem Güngör, 'Başıboş bırakılan büyükbaş hayvan sahipleri hakkında ilgili mevzuatlar gereği ceza uygulanarak, yasal işlem başlatılacaktır. Hayvan sahiplerine önemle duyurulur' dedi.

Kaynak: İHA