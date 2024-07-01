İstanbullular dikkat: O ilçelerde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) programına göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçeye elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 2 Temmuz BEDAŞ elektrik kesintisi listesi: