İstanbullular dikkat: O ilçelerde yarın elektrik kesintisi yaşanacak
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 2 Temmuz Salı günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. İşte 2 Temmuz 2024 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) programına göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçeye elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 2 Temmuz BEDAŞ elektrik kesintisi listesi: