Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 çocuk feci şekilde can verdi

Kağıthane'de virajı alamayan beton mikseri park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi. Bu sırada gelin arabasının önünde duran 8 yaşındaki çocuk beton mikseri ve araba arasına sıkışacak can verdi. Kazada yaralanan şoför polis eşliğinde hastaneye götürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul Kağıthane Gürsel Mahallesi Kağıthane Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında virajı alamayan Hüseyin Toyga yönetimindeki beton mikseri, yol kenarında bekleyen gelin arabasının üzerine devrildi.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK MİKSER İLE ARABA ARASINA SIKIŞARAK CAN VERDİ

Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere konvoyun önünde bekleyen 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı isimli çocuk, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkıştı. Minik çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Hayatını kaybeden çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken, kazada yaralanan şoför Hüseyin Toyga polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nalcı’nın cansız bedeni incelenmek üzere ambulans ile adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRGÜ ŞAHİDİ OLAYI ANLATTI

Görgü şahidi Arif Abdullah Çolak isimli sürücü beton mikserinin yolda çimento dökerek ilerlediğini belirterek, "Aşağıdaki ışıklarda bu adamın arkasından çimento düşürdüğünü görünce korna basıp önüne geçtim. Daha sonra arkamdan aynaya baktığımda viraja hızla girerek devrildiğini gördüm. Çok beton mikserinin altında kaldı. Yakınları şok içindeydi" ifadelerini kullandı.

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Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen beton mikseri, virajı alamayarak devriliyor. Çevredekiler kazanın ardından olay yerine koşuyor.

Kaynak: İHA

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